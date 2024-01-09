Сочи расширит территорию нацпарка

Сочинский национальный парк увеличит свою территорию по разработанному генплану, который подготовило Минприроды РФ. Информацию об этом распространил заместитель председателя комитета Госдумы Дмитрий Гусев.
Ранее власти уже создавали документ о расширении территории парка, но таким образом в генеральный план попадала частная собственность. В
Госдуму были направлены несколько сотен жалоб от граждан, чье имущество было арестовано в связи с расширением нацпарка. На данный момент под арестом находится 11 тыс участков. Разбирательство по делу продолжаются.
Гусев отметил, что территория парка должна быть расширена, но не в ущерб гражданам.
"Гражданам необходимо дать понятные ответы. Сохранять природу, конечно, необходимо, но не путем изъятия земельных участков у добросовестных собственников"
- Дмитрий Гусев