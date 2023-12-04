Сочи обошел Москву по росту цен на квартиры в новостройках

Быстрее всего в этом году новое жилье дорожает на юге России. Москва не вошла даже в топ-10, впереди оказались Сочи, Воронеж, Волгоград.

Новое жилье в России с начала года выросло в цене в среднем по стране на 7%, рост цен был очень неравномерным, в одном из городов за год такое жилье подорожало на 44%, сообщают специалисты «Яндекс. Недвижимость».

Значительнее всего за год новостройки подорожали в Волгограде - плюс 44%, на втором месте оказался Воронеж - плюс 28%. В Сочи цены на квартиры в новых домах выросли в два раза сильнее, чем в российской столице - плюс 26%. В Москве квадратный метр в новостройке за год прибавил 13% в цене.

При этом в Волгограде «квадрат» стоит 115 тыс рублей, в Воронеже - 109 тыс рублей, в Сочи - 421 тыс рублей, в Москве - 334 тыс рублей.

Таким образом, главный черноморский курорт России установил рекорд как по самой высокой стоимости нового жилья, так и по самому значительному росту цены в рублях - плюс 88 тыс рублей за год на каждом метре.