Новые гостиницы и санатории хотят построить в Сочи

Новые отели уровня 4 и 5 звезд могут появиться в Сочи. Всего в Лазаревском районе хотят построить шесть объектов размещения.
Высококлассные гостиничные комплексы и санатории могут появиться в Сочи, инвесторы присмотрели несколько локаций в Лазаревском районе.
«Новые комплексы самой востребованной сейчас категории 4-5 звезд предполагается разместить в Лазаревском районе курорта. Это даст городу дополнительно 5,5 тысяч рабочих мест»
– мэр курорта Алексей Копайгородский
Какие объекты могут появиться в Сочи:
- микрорайон Аш - три гостиницы;
- Лоо - санаторий-профилакторий;
- Головинка - крупный гостиничный комплекс;
- Уч-Дере - гостиничный комплекс с благоустройством территории.
Четыре инвестпроекта на 108,6 млрд рублей были детально рассмотрены рабочей группой, уточнил градоначальник.
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