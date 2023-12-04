Вестник Кавказа

Новые гостиницы и санатории хотят построить в Сочи

Вид на Сочи
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
Новые отели уровня 4 и 5 звезд могут появиться в Сочи. Всего в Лазаревском районе хотят построить шесть объектов размещения.

Высококлассные гостиничные комплексы и санатории могут появиться в Сочи, инвесторы присмотрели несколько локаций в Лазаревском районе.

«Новые комплексы самой востребованной сейчас категории 4-5 звезд предполагается разместить в Лазаревском районе курорта. Это даст городу дополнительно 5,5 тысяч рабочих мест»

– мэр курорта Алексей Копайгородский

Какие объекты могут появиться в Сочи:

  • микрорайон Аш - три гостиницы;
  • Лоо - санаторий-профилакторий;
  • Головинка - крупный гостиничный комплекс;
  • Уч-Дере - гостиничный комплекс с благоустройством территории.

Четыре инвестпроекта на 108,6 млрд рублей были детально рассмотрены рабочей группой, уточнил градоначальник.

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