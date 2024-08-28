Собственный банк крови появится у Минобороны Грузии

Оборонное ведомство Грузии обзаведется личным банком крови. Запасы планируется пополнять в мирное время и во время ЧС.

В Минобороны Грузии создадут свой банк крови. Намерение правительства страны открыть его прописано в плане действий на текущий год, представленном парламенту.

Согласно задумке, при Минобороны создадут запасы крови, которые будут регулярно возобновляться в мирное время, а также во время ЧС или боевых действий. Управлять банком поручать Военному госпиталю имени Абрамишвили.

Напомним, в июле лидеры Евросоюза решили заморозить 30 млн евро, предназначавшиеся Минобороны Грузии. Страны ЕС пошли на такой шаг после принятия грузинскими властями резонансного закона об иноагентах.