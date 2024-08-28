Вестник Кавказа

Собственный банк крови появится у Минобороны Грузии

Собственный банк крови появится у Минобороны Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Оборонное ведомство Грузии обзаведется личным банком крови. Запасы планируется пополнять в мирное время и во время ЧС.

В Минобороны Грузии создадут свой банк крови. Намерение правительства страны открыть его прописано в плане действий на текущий год, представленном парламенту.

Согласно задумке, при Минобороны создадут запасы крови, которые будут регулярно возобновляться в мирное время, а также во время ЧС или боевых действий. Управлять банком поручать Военному госпиталю имени Абрамишвили.

Напомним, в июле лидеры Евросоюза решили заморозить 30 млн евро, предназначавшиеся Минобороны Грузии. Страны ЕС пошли на такой шаг после принятия грузинскими властями резонансного закона об иноагентах.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1020 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Как распознать Шизофрению: Советы психотерапевта Шмиловича. Ранние Симптомы и Признаки

Как распознать Шизофрению: Советы психотерапевта Шмиловича. Ранние Симптомы и Признаки

ОАЭ помогут Дагестану построить Центр детской онкогематологии

ОАЭ помогут Дагестану построить Центр детской онкогематологии

Лихорадка Западного Нила: число заболевших в Армении приближается к 100

Лихорадка Западного Нила: число заболевших в Армении приближается к 100

Медиков будет больше в Адыгее

Медиков будет больше в Адыгее

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы