Соболезнования в связи со смертью скульптора Церетели выразил президент России

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной знаменитого скульптура Зураба Церетели. Его послание опубликовано на официальном портале Кремля.
"Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с кончиной Зураба Константиновича Церетели. Ушел из жизни талантливый художник, скульптор, выдающийся представитель многонациональной отечественной культуры"
- Владимир Путин
Он отметил служение Зураба Церетели искусству и его открытость к добру, благородным делам и начинаниям.
Напомним, что сегодня не стало выдающегося скульптора Зураба Церетели. Ему был 91 год. Прощание с деятелем искусства пройдет сначала в храме Христа Спасителя в Москве, а после в Грузии, где тот будет похоронен.
Памятники и скульптуры, созданные Зурабом Церетели, стоят по всему миру – в России, Грузии, США и других странах.