Вестник Кавказа

Соболезнования в связи со смертью скульптора Церетели выразил президент России

Соболезнования в связи со смертью скульптора Церетели выразил президент России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня умер выдающийся скульптор Зураб Церетели в возрасте 91 года. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования и слова поддержки.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной знаменитого скульптура Зураба Церетели. Его послание опубликовано на официальном портале Кремля.

"Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с кончиной Зураба Константиновича Церетели. Ушел из жизни талантливый художник, скульптор, выдающийся представитель многонациональной отечественной культуры"

- Владимир Путин

Он отметил служение Зураба Церетели искусству и его открытость к добру, благородным делам и начинаниям.

Напомним, что сегодня не стало выдающегося скульптора Зураба Церетели. Ему был 91 год. Прощание с деятелем искусства пройдет сначала в храме Христа Спасителя в Москве, а после в Грузии, где тот будет похоронен.

Памятники и скульптуры, созданные Зурабом Церетели, стоят по всему миру – в России, Грузии, США и других странах.

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