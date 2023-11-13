Снегопад в Москве отменяет рейсы

Десять авиарейсов отменены, еще более 20 задержаны в Москве из-за снегопада. Обильные осадки с ветром могут продлиться до 10.00 пятницы.

Аэропорты столичного авиаузла информируют об отмене и задержке рейсов сегодня вечером.

Всего отменены на данный момент 10 вылетов: пять во «Внуково», три в «Домодедово», два в «Шереметьево».

Кроме того, согласно данным «Яндекс Расписания», задержаны еще два десятка рейсов: семь во «Внуково», шесть в «Домодедово», 11 в аэропорту «Шереметьево».

Непогода в столице продлится до 10 утра пятницы. Снег сопровождается порывистым ветром до 15 м/с. МЧС просит пешеходов и автомобилистов быть осторожными и внимательными.

Из-за снегопада на дорогах города образовались пробки до 9 баллов.