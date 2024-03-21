Слова соболезнования продолжают поступать в Россию из Азербайджана и Турции

Глава МИД Турции и премьер-министр Азербайджана выразили соболезнования в связи терактом в "Крокус Сити Холл". Они осудили произошедшее.

Азербайджанский премьер Али Асадов направил своему российскому коллеге Михаилу Мишустину письмо соболезнования в связи с терактом в концертном комплексе "Крокус Сити Холл".

Он отметил, что глубоко опечален новостью о многочисленных жертвах и раненых. Премьер выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Слова соболезнования принес и глава турецкой дипломатии Хакан Фидан. В телефонном разговоре с Сергеем Лавровым он осудил теракт и передал соболезнования турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и турецкого народа российскому народу и руководству страны.