Вестник Кавказа

Слова соболезнования продолжают поступать в Россию из Азербайджана и Турции

Слова соболезнования продолжают поступать в Россию из Азербайджана и Турции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава МИД Турции и премьер-министр Азербайджана выразили соболезнования в связи терактом в "Крокус Сити Холл". Они осудили произошедшее.

Азербайджанский премьер Али Асадов направил своему российскому коллеге Михаилу Мишустину письмо соболезнования в связи с терактом в концертном комплексе "Крокус Сити Холл".

Он отметил, что глубоко опечален новостью о многочисленных жертвах и раненых. Премьер выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Слова соболезнования принес и глава турецкой дипломатии Хакан Фидан. В телефонном разговоре с Сергеем Лавровым он осудил теракт и передал соболезнования турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и турецкого народа российскому народу и руководству страны.

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