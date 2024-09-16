Следствие начало проверку по факту гибели людей в коллекторе в Дагестане

Несколько человек погибли в ходе работ на коллекторе в дагестанском Дербенте. О трагедии стало известно сегодня утром.

Прокуратура Дагестана и следственное управление СК РФ по республике приступили к проверке по факту сегодняшней трагедии, которая унесла жизни трех человек в Дербенте.

Установлено, что сотрудники МУП "Дербентские очистные сооружения" отправились в канализационный коллектор для выполнения работ.

Известно, что все трое погибли на месте. Сначала сознание потерял сотрудник, собиравшийся закрыть задвижку в коллекторе. Пытаясь спасти мужчину, к нему спустился его коллега, однако он тоже упал без сознания. Затем их попытался спасти водитель, но и он потерял создание.

Причины произошедшего пока неизвестны.