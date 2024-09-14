Школы Баксана снова открылись спустя месяц после массового отравления

В городе Баксан, где в начале сентября произошло массовое отравление, восстанавливается учебный процесс. Сегодня школы и колледж вернули очный формат обучения.
Баксан в Кабардино-Балкарии спустя почти месяц возвращается к привычной жизни после массового отравления. Начинают в очном режиме работать образовательные учреждения.
"Школы и сельскохозяйственный колледж заработали в полном объеме. Дистанционное обучение закончилось"
– администрация города
Свыше 200 человек пострадали при отравлении, многие, в основном дети, были госпитализированы. Первые пострадавшие обратились к медикам в первых числах сентября.
К 30 сентября учебный процесс в Баксане полностью восстановлен, передает ТАСС.