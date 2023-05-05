Сколько продукции вывезли по зерновому коридору

Зерновой коридор позволил вывезли из черноморских портов Украины свыше 29,5 млн т сельскохозяйственной продукции. Больше всего было экспортировано кукурузы.
По данным Минтранса Турции, данная инициатива дала возможность вывезти 29 502 584 т сельхозпродукции, из этого объема половина приходится на кукурузу, 28% на пшеницу.
Основными получателями продукции стали Китай, Испания, Турция, Италия и Нидерланды, передает телеканал TRT.
Продуктовая сделка должна завершиться 18 мая, Турция работает над ее пролонгацией. Техническая встреча по данному вопросу состоится в Стамбуле сегодня, в ней примут участие представители России, Турции, Украины и ООН. Организовать трехстороннюю встречу на уровне замминистров турецкая сторона намерена на следующей неделе.