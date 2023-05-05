Сколько продукции вывезли по зерновому коридору

Опубликовано: 14:49, 5 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Свыше 29,5 млн тонн зерна вывезли в рамках продуктовой сделки из украинских портов. По данным Минтранса Турции главным продуктом, вывозимым по черноморскому коридору, стала кукуруза.

Зерновой коридор позволил вывезли из черноморских портов Украины свыше 29,5 млн т сельскохозяйственной продукции. Больше всего было экспортировано кукурузы.

По данным Минтранса Турции, данная инициатива дала возможность вывезти 29 502 584 т сельхозпродукции, из этого объема половина приходится на кукурузу, 28% на пшеницу.

Основными получателями продукции стали Китай, Испания, Турция, Италия и Нидерланды, передает телеканал TRT.

Продуктовая сделка должна завершиться 18 мая, Турция работает над ее пролонгацией. Техническая встреча по данному вопросу состоится в Стамбуле сегодня, в ней примут участие представители России, Турции, Украины и ООН. Организовать трехстороннюю встречу на уровне замминистров турецкая сторона намерена на следующей неделе.