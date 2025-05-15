Сколько получит "Краснодар" за победу в чемпионате России?

"Краснодар" по итогам чемпионата России получит свыше 1,25 млрд рублей. Меньше всех получит грозненский "Ахмат".

Футбольный клуб "Краснодар", ставший чемпионом России, получит за победу наибольшую сумму призовых.

Как сообщают "Кубанские новости", клуб Сергея Галицкого получит свыше 1,25 млрд рублей призовых по итогам сезона Российской Премьер-лиги.

Ставшему вторым петербургскому "Зениту" причитается 1,1 млрд рублей, а замкнувшему тройку призеров ЦСКА – 1 млрд. Московский "Спартак", ставший четвертым, получит 930 млн.

Меньше всех за участие в сезоне 2024-2025 получат грозненский "Ахмат" (326 млн), а также покинувшие элиту российского футбола "Оренбург" (334 млн) и "Факел" (344 млн).

Напомним, "Краснодар" в субботу разгромил "Динамо" со счетом 3:0 и впервые в своей истории стал чемпионом России по футболу.