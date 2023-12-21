Склад "Вайлдберриз" горит с утра в Петербурге

В поселке Шушары в Санкт-Петербурге продолжается мощный пожар на складе Wildberries, который начался сегодня рано утром. На данный момент он локализован на огромной площади – 70 тыс кв м.

Пожар на складе маркетплейса Wildberries произошел сегодня в Санкт-Петербурге в Пушкинском районе (Шушары).

Возгорание, по данным МЧС, началось рано утром, в 7.42 мск. Вся площадь склада достигает 112 тыс кв м (320 на 320 м). Сначала спасатели оценили площади пожара в 50 тыс кв м, позже он разгорелся до 70 тыс кв м и был локализован в этом размере. С пламенем продолжают бороться 270 человек.

В результате никто не пострадал.

© Фото: МЧС Санкт-Петербурга

Причина пожара

Предварительно выяснена причина, по которой начался пожар. Это сломанная электропроводка.

В то же время, Госстройнадзор сообщил, что здание склада не было официально введено в эксплуатацию: "Вайлдберриз" даже не обращалась за соответствующим заявлением, пишет ТАСС. Однако у компании было получено разрешение на строительство. Уже построенный склад также получил заключение о соответствии проекту.

© Фото: МЧС Санкт-Петербурга

Что будет с заказами?

В Wildberries уже решили, что компания выплатит продавцам, чьи товары хранились на сгоревшем складе, компенсации.

Что касается покупателей, то их заказы будут сделаны еще раз. Если аналогичных товаров на маркетплейсе не окажется, то заказы будут отменены, деньги покупатели получат обратно.