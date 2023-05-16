Скидки сработали - россияне скупают туры в Турцию

Россияне вновь массово покупают туры в Турцию, ситуация стабилизировалась после снижения цен, информирует Российский союз туриндустрии (РСТ).
"После снижения стоимости размещения турецкими отельерами на 15-30% и более, продажи на направлении растут"
– РСТ
Весной 2023 года отдых в Турции критически подорожал для российских туристов - сказались выросшие цены, сложности с авиасообщением, курс валют. В результате майские праздники на курортах Турции решились провести немногие, граждане предпочли отдых в других странах. Турция, имея высокие ожидания от летнего сезона 2023 года, пошла на снижение цен. В среднем размещение в турецких отелях подешевело на 30%. Спрос выровнялся, однако россияне не спешат бронировать туры на середину лета, сейчас глубина бронирования составляет неделю-две. Отдыхающие идут за путевкой накануне отпуска.