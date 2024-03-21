СКФО и Юг России ждет резкое ухудшение погоды

Уже сегодня ряд регионов ЮФО и СКФО ждет резкое ухудшение погоды – спасатели предупреждают об угрозе схода лавин и штормовом ветре в ряде российских регионов – лавинная опасность ожидается в горах Северного Кавказа, а шторм – на Кубани.

Уже вечером в горных районах Дагестана, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии высока вероятность схода лавин, еще сложнее ситуация в Алагирском районе Северной Осетии – здесь возможны ЧС природного характера, сообщают пресс-службы ГУ МЧС по регионам СКФО.

С 25 по 27 марта лавиноопасно в горах Адыгеи и Кубани выше 1,5 тыс метров, с 26 по 28 марта - в горах Ингушетии выше 1 тыс метров. На Кубани же объявлены штормовые предупреждения по высокой пожароопасности на ближайшие сутки, а непогода придет уже завтра, передает "Интерфакс".

"В течение суток 26 марта, а также ночью и утром 27 марта местами в крае ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений: сильный дождь, в горах и предгорных районах ночью и утром сильный дождь со снегом, в сочетании с грозой и сильным ветром с порывами 20-25 м/с"

- МЧС Кубани

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что, как сообщила администрация курортного Сочи, в течение двух дней, 26 и 27 марта, в Сочи будут идти ливни с грозами и сильным ветром, а в горных районах курорта на высоте более 1 тыс метров над уровнем моря синоптики прогнозируют очень сильный снег.