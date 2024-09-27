Ситуация на Ближнем Востоке: ограничения Росавиации продлены на месяц

Для российских перевозчиков до 3 ноября будут действовать ограничения на полеты над Ираном, Ираком и Израилем. Ограничения ввела накануне Росавиация.

Введенные накануне ограничения на полеты над Ираном, Ираком и Израилем решено продлить на месяц, передает сегодня Росавиация.

"Выпущенный вчера NOTAM Росавиации продолжает действовать до 02:59 мск 3 ноября 2024 года. В случае изменений в рекомендациях по выполнению полетов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака агентство о них проинформирует"

– сообщение ведомства

Самолетам разрешено заходить в воздушное пространство вышеперечисленных стран только в дневное время - с 09:00 до 19:00 мск.

Расписание полетов подстраивается под обозначенный авиавластями временной коридор. Также авиакомпании подготовили альтернативные маршруты для перевозки туристов в ОАЭ и другие страны ближневосточного направления.