Вестник Кавказа

Сирот обучат самостоятельной жизни в тренировочной квартире в Северной Осетии

Приготовление салата Оливье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новый способ подготовить детей-сирот к взрослой жизни заработает скоро в Северной Осетии. Для них будет создана специальная "тренировочная квартира", где они вместе с кураторами смогут овладеть необходимыми навыками.

Дети-сироты смогут научиться самостоятельной жизни с помощью особой так называемой "тренировочной квартиры" в Северной Осетии, о подробностях проекта рассказали в республиканском Минтруда и соцразвития.

В ведомстве уточнили, что такая квартира создается в регионе впервые. Она заработает на базе детского дома "Хуры тын".

В министерстве добавили, что в квартире будут обеспечены все необходимые условия: дети научатся сами готовить еду, учить уроки, оплачивать счета ЖКХ, получат много других полезных навыков. При этом жить в квартире они будут не одни: за ними будут присматривать кураторы. Эту функцию будут выполнять работники детдома.

"Эта квартира очень нужна для формирования у детей навыков самостоятельной жизни, чтобы им было проще начинать самостоятельную жизнь после детского дома. Когда они живут в специализированных организациях, то эти навыки у них бывают слабо сформированы"

– Минтруд

Сколько времени дети будут проживать в квартире, пока не определено. Это предполагается уточнить в ближайшем будущем. Сама квартира начнет работать уже в этом году.

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