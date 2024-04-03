Си Цзиньпин пригласил Владимира Путина в Пекин

Китай ждет Путина в 2024 году, заявили в МИД РФ по итогам визита в Пекин главы ведомства Сергей Лаврова. Ответ на вопрос о точных сроках дал Дмитрий Песков.

Российского президента ожидают с государственным визитом в Китае в этом году, сообщили в МИД РФ, подводя итоги визита в Пекин Сергея Лаврова, где глава российской дипломатии был принят председателем КНР Си Цзиньпином.

"Китайский лидер (Си Цзиньпин) приветствовал прибытие Сергея Лаврова в Пекин в качестве важного этапа всесторонней подготовки предстоящего в текущем году государственного визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Китайскую народную республику"

– министерство

Песков о визите Путина в Китай

Представитель Кремля в ответ на вопрос о том, состоится ли визит главы государства в мае, не стал озвучивать конкретные сроки.

Дмитрий Песков признал, что поездку Сергея Лаврова можно рассматривать в рамках подготовки будущих контактов на высшем уровне, которые находятся на стадии планирования.

"Есть понимание в их целесообразности и необходимости, учитывая высокий уровень дружественных отношений между Россией и Китаем, но пока как-то конкретизировать сроки мы считаем преждевременным"

– пресс-секретарь президента

Встреча Си Цзиньпина и Лаврова

В ходе переговоров с главой КНР Сергей Лавров высоко оценил успехи Китае, которые были достигнуты в том числе под руководством его собеседника.

"Нас эти успехи искренне радуют, так как это успехи друзей, хотя не все в мире разделяют такое отношение и пытаются всячески сдержать развитие Китая. Собственно, как и развитие России"

– министр

Глава МИД РФ заявил о полной уверенности в том, что Москва и Пекин достойно отпразднуют 75-летие установления дипотношений. Он отметил готовность стран работать над новыми стратегическими задачами, которые ставят главы государств.

Лавров также передал Си Цзиньпину приветствие от Владимира Путина, указав на высокую оценку главой российского государства поздравления от китайского коллеги по итогам года президентских выборов.

"Переизбрание президента Путина гарантирует преемственность наших отношений и нацеленность на новое развитие отношений во всех сферах"

– глава МИД РФ

Си Цзиньпин выступил с вступительным словом перед началом переговоров. Он попросил собеседника передать искренние слова приветствия Владимиру Путину. Он назвал Лаврова "опытным дипломатом и давним другом китайского народа", проделавшим важную работу по продвижению российско-китайских отношений.

По словам главы КНР, страны вышли на дорогу "мирного сосуществования", так что сейчас Россия и Китай движутся к взаимовыгодному сотрудничеству, действуя "в интересах поступательного и устойчивого развития двусторонних отношений".