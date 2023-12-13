Си Цзиньпин: Москва и Пекин заложили крепкий фундамент взаимодействия

Мишустин и Си Цзиньпин проводят встречу в Пекине. Российский премьер находится в Китае с двухдневным визитом.

Сегодня в Пекине в третий раз с начала года встретились премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель КНР Си Цзиньпин.

Во встрече 20 декабря с Си Цзиньпином с российской стороны принимают участие также вице-премьер РФ Татьяна Голикова, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, чрезвычайный и полномочный посол РФ в КНР Игорь Моргулов, глава Минкульта Ольга Любимова, глава Минспорта Олег Матыцин, глава Минздрава Михаил Мурашко, глава Минтранса Виталий Савельев, замглавы аппарата правительства Эльмир Тагиров, замглавы МИД Андрей Руденко, замдиректора первого департамента Азии МИД Владимир Ощепков.

В составе китайской делегации министр иностранных дел Ван И, председатель госкомитета КНР по развитию и реформам Чжэн Шаньцзе, министр коммерции Ван Вэньтао, чрезвычайный и полномочный посол Китая в России Чжан Ханьхуэй, ряд представителей министра иностранных дел, помощник председателя КНР Люй Лухуа и другие.

На переговорах было отмечено, что Москва и Пекин досрочно сумели довести взаимный товарооборот до $200 млрд, что отражает позитивную динамику сотрудничества двух стран. По итогу года объем торговли превысит $218 млрд.

"У нас сегодня заложен крепкий фундамент взаимодействия, растут его масштаб и качество, укрепляются возможности противостоять рискам. Что полностью демонстрирует стрессоустойчивость и широкую перспективу взаимовыгодного сотрудничества двух стран"

– Си Цзиньпин

В 2024 году РФ и КНР будут отмечать 75-летие установления дипломатических отношений. Китайский лидер отметил, что сторонам следует совместно двигаться вперед в социально-экономическом развитии.

Накануне российский премьер встретился с китайским коллегой Ли Цяном в рамках 28-й регулярной встречи глав правительств двух стран. Было отмечено, что в настоящее время отношения России и Китая переживают наилучший период в своей истории, стороны заинтересованы в их дальнейшем развитии.