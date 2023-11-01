Россия и Китай нарастят торговлю энергоресурсами

РФ и КНР провели юбилейное заседание Межправкомиссии по энергетическому сотрудничеству. Встреча представителей двух стран состоялась накануне в китайской столице.

Китай нацелен на углубление сотрудничества с Россией в энергетике, что поспособствует развитию всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами. Такое заявление сделал вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян, выступая на 20-м заседании совместной Межправкомиссии по вопросам сотрудничества в энергетике.

С российской стороны во встрече принял участие вице-премьер Александр Новак. Он отметил, что в основе отношений Москвы и Пекина лежат принципы равноправия и взаимного уважения.

"Энергетика занимает важное место в комплексе российско-китайских многоплановых связей, играет роль их локомотива. Несмотря на вызовы, с которыми сталкиваются наши страны на современном этапе, энергетическое сотрудничество стремительно продвигается на всех направлениях, обогащается новым содержанием и приобретает характер подлинного стратегического альянса"

– Александр Новак

Вице-премьер указал на то, что страны достигли беспрецедентного уровня товарооборота в более чем $200 млрд, треть из которого приходится на торговлю энергоресурсами.

Он добавил, что РФ заинтересована в тесном партнерстве с КНР в энергетике.

"Речь идет как о дальнейшем наращивании поставок российских энергоресурсов на китайский рынок, так и о привлечении китайских инвестиций и передовых технологических решений в топливно-энергетический комплекс Российской Федерации"

– зампред правительства

В свою очередь, Дин Сюэсян рассказал о том, по каким направлениям можно нарастить сотрудничество. По его словам, это торговля энергоресурсами, нефтегазовые проекты и проекты в атомной энергетике.

Представитель КНР также призвал активным образом расширять новые области энергетического взаимодействия, включая возобновляемые источники энергии и водородную энергетику.

Помимо этого, он акцентировал внимание на том, что Москва и Пекин должны вносить больший вкладыв в развитие мирового энергетического рынка и создание глобального партнерства в области чистой энергетики.