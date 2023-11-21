Россия установила новый рекорд в торговле с Китаем

Товарооборот России и Китая взял новую историческую планку – с начала года две страны наторговали на $218 млрд, установив новый рекорд.

Россия и Китай активно наращивают товарооборот - за 11 месяцев текущего 2023 года он вырос на 26,7% и установил новый рекорд - $218,17 млрд, что значительно превышает установленные лидерами двух стран цели, сообщило сегодня главное таможенное управление КНР.

Из Китая за этот период было импортировано в Россию товаров на $100,33 млрд, что на 50,2% больше, чем годом ранее, а КНР нарастила поставки из РФ на 11,8% - до $117,84 млрд, передает РИА Новости.

А вот товарооборот Китая и CША по итогам января-ноября 2023 года сократился на 12,2%, до $607,01 млрд, однако США остались третьим крупнейшим торговым партнером КНР после АСЕАН и Евросоюза.

Только за ноябрь товарооборот РФ и КНР достиг почти $21,5 млрд: Россия получила китайских товаров на $11,2 млрд, а Китай российских - на $10,3 млрд.

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что с начала года Россия и Китай увеличили товарооборот почти на 28%, и поставленная ранее планка в $200 млрд будет преодолена со дня на день.