Шесть школ капитально отремонтируют в Ингушетии

Шесть школ будут капитально отремонтированы в Ингушетии. Планируется, что объекты будут сданы к началу нового учебного года.

Власти Ингушетии сделают шаг к улучшению образовательной инфраструктуры региона. По государственной программе «Развитие образования» планируется провести капитальный ремонт шести школ. На эти цели выделено почти 660 млн рублей.

«Более 659 миллионов рублей направят Ингушетии в 2024 году на капитальный ремонт шести школ в рамках госпрограммы „Развитие образования“. Речь идет о гимназии № 1 г. Назрани, гимназии № 1 г. Карабулака, гимназии „Марем“ г. Магаса, лицее-детском саде г. Магаса, СОШ № 2 с.п. Барсуки и Центре непрерывного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в с.п. Нижние Ачалуки»

– пресс-служба главы и правительства региона.

Основные цели и задачи программы

Целью программы капитального ремонта школ в Ингушетии является создание комфортных условий для обучения и развития учащихся. Важно обновить устаревшую инфраструктуру, обеспечить безопасность и современное оборудование, чтобы каждый ребенок мог получить качественное образование.

Планируемые работы и сроки их завершения

Работы по капремонту школ включают в себя замену кровли, окон, дверей, отделку помещений, установку новой мебели и оборудования, а также ремонт инженерных систем. Планируется завершить все работы к началу учебного года.