Семен Нисанов – привычка помогать людям

Ушел из жизни предприниматель и филантроп Семен Нисанов. Вспоминая о том, каким был Семен Давыдович, его друзья и коллеги неизменно отмечают его привычку помогать людям.

Во вторник, 5 декабря, пришла печальная новость: на 84-м году после продолжительной болезни ушел из жизни бизнесмен Семен Нисанов, отец председателя совета директоров компании «Киевская площадь» Года Нисанова.

Однако, вспоминая о том, каким был Семен Давыдович, друзья и коллеги, в первую очередь отмечают не его достижения в бизнесе, а человеческую мудрость и доброту. И все сходятся в одном – у него была привычка помогать людям. Каждый, кто приходил к нему за советом, уходил с легким сердцем и улыбкой, потому что получал самое дорогое – человеческое участие.

Также, вспоминая о Семене Давыдовиче, друзья и коллеги отмечают его обширный интеллектуальный кругозор. В частности, будучи иудеем, он прекрасно разбирался во всех мировых религиях, знал не только Тору, но Библию и Коран. Также он внес весомый вклад в развитие горско-еврейских общин как России, так и Азербайджана.

Достижения в бизнесе Семена Давыдовича также напрямую связаны с его человеческими качествами, неслучайно он известен также как наставник, воспитавший ряд бизнесменов, на которых сегодня равняются молодые предприниматели.

Большая часть трудового пути Семена Давыдовича прошла в Азербайджане. Затем, в 90-е годы он с семьей перебрался в Москву, где стал одним из учредителей девелоперской группы компаний «Киевская площадь». Семен Нисанов награжден званием «Ветеран труда».