Соболезнования родным и близким Семена Нисанова выразили в СТМЭГИ

Фонд горских евреев СТМЭГИ выразил соболезнования в связи со смертью филантропа и бизнесмена Семена Нисанова, отца российского предпринимателя Года Нисанова. Семен Давыдович Нисанов скончался накануне вечером.

Свои соболезнования в связи с кончиной филантропа и предпринимателя Семена Нисанова выразил фонд СТМЭГИ. Они опубликованы на сайте организации.

В СТМЭГИ подчеркнули, что Семен Нисанов был не только прекрасным руководителем, он отличался выдающимися личностными качествами. Семен Нисанов внес существенный вклад в развитие горско-еврейских общин как в Азербайджане, так и в России.

"Жизненный путь Семена Нисанова – пример следования лучшим традициям отечественного предпринимательства, связанным с высокими ценностями гуманизма, патриотизма и социальной ответственности. Своим личным примером он взрастил целый ряд бизнесменов, на которых сегодня с честью может равняться новое поколение. Он воспитал прекрасных детей, которые продолжили его начинания и сегодня являются гордостью горско-еврейского народа"

– СТМЭГИ

В фонде напомнили, что Семен Нисанов учился в техникуме пищевой промышленности. После его окончания будущий бизнесмен много лет трудился на консервном заводе в Губе, пройдя путь от рабочего до начальника отдела по приему сельхозсырья. На этом посту он проработал 20 лет. Кроме того, Семен Нисанов создал консервное предприятие "Шахдаг", успешно руководил им.

В СТМЭГИ отметили, что Семен Нисанов большую часть трудового пути прошел в Азербайджане. После распада Советского Союза, в 1990-х годах, он переехал в Москву. Там Семен Давыдович вместе с другими предпринимателями основал группу компаний "Киевская площадь".

"В Азербайджане его помнят, как человека, который всегда был готов прийти на помощь всем нуждающимся, помогал образовательным учреждениям Губинского района. Коллектив фонда СТМЭГИ скорбит вместе с семьей и близкими покойного и желает им сил и поддержки, чтобы преодолеть эту утрату. Мы выражаем свои глубокие и искренние соболезнования. Пусть память о вашем отце будет вечной, а его достижения и наследие продолжат жить в сердцах тех, кто его знал и уважал"

– фонд

Семен Давыдович Нисанов родился 27 февраля 1940 года. Он ушел из жизни накануне вечером. Похороны состоятся сегодня в России.