Семья отравилась угарным газом на Ставрополье – выживших нет

Трагедия произошла сегодня ночью в Минводах. Угарный газ унес жизни трех человек.

Вся семья – мать, отец и ребенок – погибли от угарного газа в одном из поселков в Минеральных водах. Детали ЧП рассказали в краевом управлении Следкома.

Инцидент случился сегодня утром, в частном доме в поселке Левокумка. Были найдены три тела: мужчины, женщины и девочки.

"По предварительным данным, причиной смерти семьи явилось отравление угарным газом"

– управление

Открыто уголовное дело, идет проверка.

Симптомы отравления угарным газом

Угарный газ высокотоксичен. Почувствовав признаки отравления, надо сразу же выйти из опасного помещения на свежий воздух и обратиться за помощью к врачу.

Отравление угарным газом проявляется следующим образом.

Человек начинает плохо видеть и слышать.

Появляется легкая боль в районе лба.

Кружится голова.

Пульсирует в висках.

У пострадавшего наблюдаются сложности с координацией и мышлением.

Возникают тошнота и рвота – это уже признаки сильного отравления.