Вестник Кавказа

Семья отравилась угарным газом на Ставрополье – выживших нет

Семья отравилась угарным газом на Ставрополье – выживших нет
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Трагедия произошла сегодня ночью в Минводах. Угарный газ унес жизни трех человек.

Вся семья – мать, отец и ребенок – погибли от угарного газа в одном из поселков в Минеральных водах. Детали ЧП рассказали в краевом управлении Следкома.

Инцидент случился сегодня утром, в частном доме в поселке Левокумка. Были найдены три тела: мужчины, женщины и девочки.

"По предварительным данным, причиной смерти семьи явилось отравление угарным газом"

– управление

Открыто уголовное дело, идет проверка.

Симптомы отравления угарным газом

Угарный газ высокотоксичен. Почувствовав признаки отравления, надо сразу же выйти из опасного помещения на свежий воздух и обратиться за помощью к врачу.

Отравление угарным газом проявляется следующим образом.

  • Человек начинает плохо видеть и слышать.
  • Появляется легкая боль в районе лба.
  • Кружится голова.
  • Пульсирует в висках.
  • У пострадавшего наблюдаются сложности с координацией и мышлением.
  • Возникают тошнота и рвота – это уже признаки сильного отравления.
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1405 просмотров
Поделиться:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

реклама

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы