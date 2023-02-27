Семья отравилась угарным газом на Ставрополье – выживших нет

Трагедия произошла сегодня ночью в Минводах. Угарный газ унес жизни трех человек.
Вся семья – мать, отец и ребенок – погибли от угарного газа в одном из поселков в Минеральных водах. Детали ЧП рассказали в краевом управлении Следкома.
Инцидент случился сегодня утром, в частном доме в поселке Левокумка. Были найдены три тела: мужчины, женщины и девочки.
"По предварительным данным, причиной смерти семьи явилось отравление угарным газом"
– управление
Открыто уголовное дело, идет проверка.
Симптомы отравления угарным газом
Угарный газ высокотоксичен. Почувствовав признаки отравления, надо сразу же выйти из опасного помещения на свежий воздух и обратиться за помощью к врачу.
Отравление угарным газом проявляется следующим образом.
- Человек начинает плохо видеть и слышать.
- Появляется легкая боль в районе лба.
- Кружится голова.
- Пульсирует в висках.
- У пострадавшего наблюдаются сложности с координацией и мышлением.
- Возникают тошнота и рвота – это уже признаки сильного отравления.
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