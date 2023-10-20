Сегодня День Зангилана

Опубликовано: 9:59, 20 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Третья годовщина освобождения Зангилана от оккупации исполняется сегодня. Президент АР учредил дни городов, освобожденных от оккупации. Учреждена и медаль "За освобождение Зангилана".

Сегодня, 20 октября, исполняется ровно три года со дня освобождения азербайджанского города Зангилан от оккупации.

Освобождение города произошло в результате контртеррористической операции, которую начал Азербайджан 27 сентября 2020 года. О начале действий по освобождению населенных пунктов Зангиланского района сообщил президент Ильхам Алиев в обращении к народу.

В этот день глава государства объявил об освобождении сел:

Дордчинар, Кюрдлер, Юхары Абдуррахманлы, Гаргабазар, Ашагы Вейселли и Юхары Айбасанлы Физулинского района;

Сафарша, Гасангайды, Фуганлы, Имамбагы, Даш Вейселли, Агтепе и Ярахмедли Джебраильского района;

Агджакенд, Мюлькюдере, Дашбаши, Гюнешли и Чинарлы Ходжавендского района.

Далее президент отметил, что армия АР освободила город Зангилан, а также населенные пункты Хавалы, Зернели, Мамедбейли, Хекери, Шарифан, Муганлы Зангиланского района.

Стоит добавить, что в стране учредили медаль "За освобождение Зангилана". Кроме того, учреждены дни освобожденных от оккупации городов.