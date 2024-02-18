Вестник Кавказа

Самый длинный пешеходный маршрут в Дагестане создадут в Махачкале

Самый длинный пешеходный маршрут в Дагестане создадут в Махачкале
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Махачкала обзаведется самым длинным маршрутом для пеших прогулок в республике. Его длина составит более 8 км.

Дагестан создаст самый протяженный маршрут для прогулок в регионе. Он будет располагаться в Махачкале и составит 
8,5 км. Информацию об этом озвучил замглавы города Нариман Темуркаев.

Он отметил, что турмаршрут будет готов к 2026 году.

В рамках проекта по созданию пешеходной дорожки будут объединены несколько уже существующих и новых зон для отдыха. 

"Реализация данного проекта подразумевает объединение трех общественных пространств в единый пешеходный маршрут: набережная в микрорайоне Редукторный продолжится до аллеи Героев-медиков, далее маршрут пройдет по улице Красноярской с выходом на улицу Хаджи Булача — к новому общественному пространству у берегов озера Ак-Гель"

- Нариман Темуркаев

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