Вестник Кавказа

Самолеты из Минвод полетят по восьми новым направлениям

Аэропорт в Минеральных водах Ставропольского края
© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“
В этом году аэропорт Минвод планирует открыть восемь новых направлений. Новые рейсы свяжут Ставрополье с другими регионами России и с другими странами.

Маршрутная сеть международного аэропорта Минеральные Воды расширится в этом году, рассказал гендиректор воздушной гавани Роман Чуев.

Из Минвод могут запустить авиарейсы в Калининград, Мурманск, Иркутск и Хабаровск в 2025 году.

"Если говорить о международных рейсах, на повестке дня у нас дальнемагистральные направления - Коломбо (Шри-Ланка), Пхукет (Таиланд), Гоа (Индия), Камрань (Вьетнам). Это востребованные туристические направления"

– Роман Чуев

Принимаются меры, что аэропорт мог обслуживать широкофюзеляжные дальнемагистральные лайнеры, такие как Boeing 777, также ведутся обсуждения о запуске международных рейсов с туроператорами, добавил он на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ".

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