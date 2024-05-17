Вестник Кавказа

Самолет из Санкт-Петербурга экстренно сел в Минводах

Самолет из Санкт-Петербурга экстренно сел в Минводах
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Самолет, выполнявший рейс Санкт-Петербург – Сочи, совершил незапланированную посадку в аэропорту Минвод. В настоящее время борт проходит проверку. Пострадавших нет.

Самолет из Петербурга в Сочи экстренно сел в аэропорту Минвод. В сети появилась информация, что посадка была осуществлена из-за утечки керосина.

«В данный момент проводится технический осмотр судна, видимых повреждений нет. Пострадавших нет»

– ГУ МЧС по краю

После незапланированной посадки в аэропорту Минеральных Вод самолет проходит тщательный осмотр специалистами. Инженеры и технический персонал проводят проверку всех систем самолета, чтобы исключить любые возможные неисправности, которые могли привести к произошедшему инциденту.

Важно отметить, что безопасность пассажиров всегда стоит на первом месте, и решение о посадке принимается исключительно ради их защиты.

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