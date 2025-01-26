Саммит ЕАЭС в Минске пройдет без присутствия Никола Пашиняна

Через неделю стартует саммит ЕАЭС в столице Беларуси. В нем примет участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, но только в режиме видеосвязи.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не поедет на саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Минске. При этом он примет участие в мероприятии в режиме видеосвязи, рассказал глава МИД Беларуси Максим Рыженков.

"Свое личное присутствие на мероприятии подтвердили все руководители стран – членов ЕАЭС, кроме премьер-министра Армении. Никол Пашинян примет участие в форуме в дистанционном формате – по видеосвязи"

- Максим Рыженков

Саммит ЕАЭС пройдет в столице Беларуси 26-27 июня.

Напомним, что на прошлом саммите ЕАЭС в декабре 2024, который прошел в Санкт-Петербурге, Никол Пашинян так же принял участие в видео формате из-за болезни. Тогда между ним и президентом Беларуси Александром Лукашенко произошла словесная перепалка.