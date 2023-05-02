Сайты о незаконных опасных полетах заблокировали в России

Интернет-ресурсы с информацией о платных воздушных перевозках, при которых не обеспечивается должным образом безопасность пассажиров, заблокированы в РФ. Решение было принято после заявления транспортной прокуратуры КЧР.

Доступ к сведениям о воздушных перевозках, которые могли бы оказаться опасными, закрыт россиянам, рассказали в Южной транспортной прокуратуре.

В ведомстве пояснили, что сделать это удалось благодаря работе Карачаево-Черкесской транспортной прокуратуры.

Ведомство КЧР в результате мониторинга сети обнаружило сайты с информацией о воздушных перевозках, которые производились за определенную плату. Такие услуги несли в себе угрозу для жизни и здоровья людей, причем количество их могло быть каким угодно.

Глава прокуратуры КЧР подал в суд административный иск.

"Решением суда требования прокурора удовлетворены. Информация признана запрещенной к распространению на территории Российской Федерации"

– прокуратура