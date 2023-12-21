С поезда в Симферополь сняли десять детей с ОРВИ

Минувшей ночью произошло новое чрезвычайное происшествие, связанное с перевозкой группы детей - с поезда Москва-Симферополь госпитализировали десять человек, заболевших ОРВИ.

Новое ЧП, на этот раз – в поезде Москва – Симферополь, произошло с группой детей, у десятерых из них выявлена ОРВИ, все они направлены в больницу, сообщает Telegram-канал Юго-Восточной железной дороги.

"Вечером 27 декабря у нескольких детей, следовавших в составе организованной группы из Москвы в Джанкой поездом №162 "Таврия" (Москва - Симферополь), были выявлены признаки ОРВИ и повышенная температура"

- Telegram-канал ЮВЖД

На станции Мичуринск-Уральский в Тамбовской области в 23.16 в состав прибыла бригада медиков и сотрудники Роспотребнадзора.

"После осмотра группы (250 детей и 45 сопровождающих) было решено направить для дополнительного обследования 10 детей в Тамбовскую детскую клиническую больницу. У остальных признаков ОРВИ не обнаружено, состав отправлен по назначению… с медицинским сопровождением"

- Telegram-канал ЮВЖД

При этом поездная бригада действовала согласно имеющимся инструкциям, начальник поезда и проводники приняли все необходимые меры для предотвращения распространения ОРВИ по другим вагонам, говорится в сообщении.

Напомним, "Вестник Кавказа" ранее сообщал о том, что из-за гриппа А, который поразил группу детей, возвращавшихся с отдыха в Тюмени, их пришлось снять с поезда и разместить в больницах Саратова, один ребенок умер. Несовершеннолетние дети – 125 человек - в сопровождении взрослых ехали с отдыха из тюменского лагеря "Олимпийская ребячка", они возвращались в ЛНР, но в поезде почувствовали себя плохо.