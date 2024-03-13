Рыбоводов в Северной Осетии поддержат рублем

Власти Северной Осетии продолжают уделять внимание местным рыбоводам. Так, предприятие «Экорыба»» получило поддержку на развитие бизнеса в размере 22 млн рублей.

Сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив (СППК) «Экорыба» в Северной Осетии стал одним из предприятий, получивших значительную государственную поддержку для развития своего рыбоводного бизнеса. Глава республики Сергей Меняйло объявил, что кооперативу выделено более 22 млн рублей на реализацию проектов, направленных на увеличение производства и улучшение условий содержания рыбы.

Повышение производства и качества продукции

"На выделенные средства участники сельхозкооператива построили бассейны для содержания рыбы, приобрели оборудование и рыбопосадочный материал. Сегодня на территории рыбного хозяйства 24 бассейна для содержания рыбы осетровых пород. Объем производства продукции уже достиг почти 14 тонн"

– Сергей Меняйло

По его словам, полученные средства помогут «Экорыбе» расширить линейку продуктов, увеличить объемы производства и повысить качество продукции. Благодаря новым инвестициям качество ухода за рыбой улучшится, что приведет к увеличению выхода продукции высокого качества на рынок.

Создание рабочих мест и социальное развитие

Этот шаг также способствует созданию новых рабочих мест в регионе, что в свою очередь приведет к социальному развитию местного сообщества. Увеличение числа рабочих мест поможет снизить уровень безработицы и повысить уровень жизни местных жителей.

Устойчивое развитие и экологическая ответственность

Особое внимание в рамках развития рыбоводства уделяется вопросам экологической безопасности. «Экорыба» стремится к устойчивому развитию, соблюдая все экологические нормы и стандарты. Благодаря этому кооператив не только развивает свой бизнес, но и бережно относится к окружающей среде.