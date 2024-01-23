В Северной Осетии начнут готовить рыбоводов

Аграрный университет Северной Осетии расширил перечень направлений выпускаемых специалистов. Так, будут готовить работников сферы рыбоводства, фельдшеров-ветеринаров и профессионалов, которые смогут решать информационные задачи в АПК

Сельское хозяйство является одной из ключевых отраслей экономики Северной Осетии, а качественное аграрное образование играет важную роль в развитии данной сферы. Горский государственный аграрный университет (ГГАУ) - это форпост аграрной науки и практики, готовящий высококвалифицированных специалистов, способных поднять отечественное сельское хозяйство на новый уровень.

Новые специальности в Аграрном колледже при ГГАУ

С 2024 года образовательное учреждение сообщило о том, что расширяет список специальностей. Семь новых направлений были отобраны с учетом актуальных трендов и запросов рынка труда. Среди них:

Агрономия

Рыбоводство

Ветеринария

Информационные технологии в агропромышленном комплексе (АПК)

Выпускники Аграрного колледжа ГГАУ с новыми специальностями в кармане могут рассчитывать на широкие перспективы трудоустройства. В колледже также сообщили, что сфера агропромышленного комплекса постоянно развивается, а значит, требует все больше квалифицированных специалистов.

Отметим, что одной из интереснейших новых специальностей является рыбоводство.

Рыбоводы – это специалисты, занимающиеся разведением и выращиванием рыбы. Рыбоводы могут заниматься как коммерческим выращиванием рыбы для продажи, так и охраной и восстановлением диких рыбных запасов. Такие специалисты обладают знаниями о биологии и поведении рыб, умеют контролировать качество воды, разрабатывать корма и восстанавливать популяции рыб.