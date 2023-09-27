Рыбак погиб от удара током в Грузии

Опубликовано: 23:52, 27 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Смертью окончилась для неизвестного рыбака рыбалка запрещенными средствами в Грузии. Молодой мужчина погиб от электрического разряда.

Трагический случай произошел на рыбалке в одном из сел Зугдидского района (Самегрело - Земо Сванети), о нем сообщают грузинские СМИ.

В селе Дарчели некий мужчина, моложе 35 лет, попытался ловить рыбу с помощью электротока, рассказали местные жители.

Однако в итоге ударило током его самого, и он скончался.

Напомним, ловля рыбы с помощью электрического тока запрещена в Грузии – она расценивается как браконьерство.