Рыбак погиб от удара током в Грузии

Смертью окончилась для неизвестного рыбака рыбалка запрещенными средствами в Грузии. Молодой мужчина погиб от электрического разряда.
Трагический случай произошел на рыбалке в одном из сел Зугдидского района (Самегрело - Земо Сванети), о нем сообщают грузинские СМИ.
В селе Дарчели некий мужчина, моложе 35 лет, попытался ловить рыбу с помощью электротока, рассказали местные жители.
Однако в итоге ударило током его самого, и он скончался.
Напомним, ловля рыбы с помощью электрического тока запрещена в Грузии – она расценивается как браконьерство.