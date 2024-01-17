Вестник Кавказа

Руководители СБ России и Ирана встретились в Москве

Руководители СБ России и Ирана встретились в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Москве проходят переговоры секретарей Совбеза России и Ирана. Николай Патрушев принял у себя Али Акбара Ахмадияна. Ранее Сергей Лавров встретился с главой МИД ИРИ.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патуршев встретился в Москве со своим иранским коллегой Али Акбаром Ахмадияном, сообщает пресс-служба СБ РФ.

"В Москве начались переговоры секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Ахмадияном"

- СБ РФ

Ранее глава российской дипломатии Сергей Лавров провел встречу с руководителем МИД ИРИ Хосейном Амиром Абдоллахияном на полях мероприятий по линии СБ ООН.

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