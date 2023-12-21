МИД РФ: Россия подпишет договор с Ираном на встрече президентов

Договор между Москвой и Тегераном будет подписан на ближайшей встрече президентов двух стран, сообщила сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Согласование положений межгосударственного договора России и Ирана находится на завершающей стадии, он будет подписан на встрече президентов, сообщила сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Я могу сказать, что проект нового межгосударственного договора между Россией и Ираном находится в завершающем этапе согласования"

- Мария Захарова

Документ будет включать весь комплекс многоплановых российско-иранских связей, он на официальном уровне закрепит всеобъемлющий, стратегический характер партнерства Москвы и Тегерана, подчеркнула Захарова, напомнив: ныне действующий аналогичный документ был подписан более 20 лет назад, и за это время изменились и международные условия, и отношения между нашими странами, передает РИА Новости.

"По поводу времени, еще раз скажу, что подготовка находится на завершающей стадии, а сам договор предполагается подписать в ходе одного из ближайших контактов президентов России и Ирана"

- Мария Захарова