Большой межгосударственный договор подпишут Россия и Иран

Состоялся телефонный разговор глав Минобороны России и Ирана. Стороны заявили, что готовится подписание крупного договора между государствами. Беседа прошла в дружеской атмосфере.

Руководитель оборонного ведомства России Сергей Шойгу провел телефонную беседу со своим коллегой из Ирана Мохаммадом Аштиани, сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

Как отметили в МО России, разговор прошел в дружеской атмосфере и стал очередным шагом в укреплении стратегических отношений между Москвой и Тегераном.

Помимо этого, министры двух стран подчеркнули приверженность основополагающим принципам двусторонних связей. В Минобороны добавили, что безусловное уважение суверенитета и территориальной целостности стран будет подтверждено в готовящемся к подписанию большом межгосударственном договоре между Россией и Ираном.

В ходе беседы Шойгу также добавил, что оба государства наращивают совместные усилия в целях создания равноправного многополярного мира.