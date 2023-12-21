Главы МИД России и Ирана обсудили теракт в Кермане

Сегодня главы МИД РФ и Ирана пообщались по телефону. Центральной темой разговора стала ситуация на Ближнем Востоке.

Во вторник, 9 января, состоялся телефонный разговор глав МИД России и Ирана. Об этом сказано на сайте российского ведомства.

В ходе беседы Сергей Лавров и Хосейн Амир Абдоллахиян поговорили о ситуации на Ближнем Востоке, в том числе о последних событиях в секторе Газа и в Красном море.

"Подчеркнута актуальность наращивания политического диалога и практического сотрудничества в русле договоренностей, достигнутых на уровне руководства двух стран"

– МИД РФ

Помимо этого, российский министр выразил соболезнования в связи с жертвами теракта, произошедшего в Кермане.

"Лавров выразил искренние соболезнования в связи с трагической гибелью от рук террористов в иранском Кермане людей, собравшихся почтить память генерала Касема Сулеймани. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшую координацию усилий в противодействии международному терроризму"

– внешнеполитическое ведомство