Ростовского прокурора заподозрили в получении взятки

Опубликовано: 18:14, 14 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Решением Ленинского района Ростова-на-Дону правоохранители на два месяца арестовали прокурора Железнодорожного района города по подозрению в получении им взятки.

Ближайшие два месяца прокурору Железнодорожного района Ростова-на-Дону Александру Алексееву придется провести за решеткой – его подозревают в получении взятки.

Сегодня постановлением Ленинского районного городского суда прокурор был арестован на два месяца, до 13 июня включительно, сообщили в пресс-службе суда, передает "Интерфакс".

Также в пресс-службе отметили, что Алексеев подозревается в получении взятки (п."в" ч.5 ст.290 УК РФ).

Возбуждено ли в отношении него уголовное дело, не сообщается.