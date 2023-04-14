Ростовского прокурора заподозрили в получении взятки

Решением Ленинского района Ростова-на-Дону правоохранители на два месяца арестовали прокурора Железнодорожного района города по подозрению в получении им взятки.
Ближайшие два месяца прокурору Железнодорожного района Ростова-на-Дону Александру Алексееву придется провести за решеткой – его подозревают в получении взятки.
Сегодня постановлением Ленинского районного городского суда прокурор был арестован на два месяца, до 13 июня включительно, сообщили в пресс-службе суда, передает "Интерфакс".
Также в пресс-службе отметили, что Алексеев подозревается в получении взятки (п."в" ч.5 ст.290 УК РФ).
Возбуждено ли в отношении него уголовное дело, не сообщается.