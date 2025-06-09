Российский защитник может перебраться в Турцию

Георгий Джикия в следующем сезоне с большой долей вероятности будет играть за один из турецких клубов. В прошлом сезоне защитник выступал за подмосковные "Химки".

Бывший игрок футбольного клуба "Химки" Георгий Джикия может продолжить карьеру в Турции.

По данным источника, в ближайшее время защитник должен присоединиться к "Антальяспору", передает Чемпионат.com. На трансфере Георгия настаивает лично наставник турецкой команды Эмре Белезоглу.

Агент игрока Владимир Кузьмичев подтвердил факт переговоров с "Антальяспором", однако подчеркнул, что никакой договоренности стороны пока не достигли.

"Мы ведем переговоры с турецкими клубами – это не секрет. Но конкретно про клуб и состоявшийся переход можно будет говорить только тогда, когда мы подпишем контракт. Сейчас рано"

– Владимир Кузьмичев

Он также подчеркнул, что Джикия предпочитает перебраться в один из турецких клубов.

Несколько дней назад СМИ сообщали об интересе двух азербайджанских клубов к Джикии, однако их названия не разглашаются.

Напомним, в минувшем сезоне Джикия защищал цвета "Химок", финишировавших на 12-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. В конце мая подмосковной команде не выдали лицензию для участия в РПЛ в сезоне 2025/26, после чего клуб приостановил деятельность.