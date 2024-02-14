Российский туроператоры: спрос на туры в Абхазию активный

Россияне не отказываются от отдыха в Абхазии летом 2024 года - спрос на туры не падает, отказов нет. Ранее МИД РФ предупредил о том, что республика может быть небезопасной.

Спрос на отдых в Абхазии не снижается и превышает прошлогодние показатели, рассказали в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

Ранее в Абхазии после отбывания срока на свободу вышел местный житель, совершивший преступление против российской туристки. В связи с этим МИД выпустил предупреждение.

По данным АТОР, туроператоры не заметили, чтобы это отразилось на востребованности путевок в Абхазию. В РСТ также сообщают о неизменном спросе.

"Темпы бронирования летних туров в Абхазию не снизились в последние дни, аннуляций по направлению также нет"

– РСТ

В этом году россияне активнее бронируют летние туры на абхазские курорты, чем в прошлом. В туроператоре "Алеан" говорят о росте на 50% объемов ранних бронирований. Абхазия - второе по популярности направление для летнего отдыха после Краснодарского края.