Российский "Лэтуаль" открылся в Катаре

"Лэтуаль" пришел на Ближний Восток. Первый магазин российский косметической сети запустили в Дохе в начале июня.

В Катаре начал работать первый магазин российской сети косметики и парфюмерии "Лэтуаль".

"Лэтуаль" в Катаре открылся в начале лета. Упор в ассортименте сделан на нишевую парфюмерию и средства для защиты от солнца. Всего в магазине можно найти продукцию более чем 550 мировых брендов.

Ритейлер считает выход на рынок ближневосточного региона "логичным стратегическим развитием" бизнеса.

Магазин разместился в катарской столице, в торговом центре City Center Doha Mall. Это первая точка сети "Лэтуаль" на Ближнем Востоке, ранее сообщалось, что ритейлер также планирует открытие торговых точек в ОАЭ.

Также известно, что к региону присматривается другая российская сеть – "Золотое яблоко".