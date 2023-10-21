Российский Аи-100 начал продаваться на АЗС в Узбекистане

Опубликовано: 15:27, 21 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Импорт российского бензина Аи-100 начался в Узбекистан. Он уже появится на заправках в столице Узбекистана.

Поставки высокооктанового бензина Аи-100 из России в Узбекистан стартовали, этот вид топлива уже предлагается на АЗС в Ташкенте.

"С 20 октября в Ташкенте началась продажа автобензина марки Аи-100, импортируемого из России"

– Узбекнефтегаз

Аи-100 по цене 15,8 тыс сумов за литр ($1,3) можно найти на автозаправках "Узбекнефтегаза" "UNG Petro". Для сравнения, литр самого популярного бензина Аи-80 стоит почти в три раза меньше - 6 тыс сумов.

В последние несколько лет Узбекистан регулярно сталкивается с дефицитом бензина. Для решения проблемы в этом осенне-зимнем сезоне глава государства Шавкат Мирзиеев поручил профильным до конца года закупить у других стран 120 тыс т бензина, передает РИА Новости.