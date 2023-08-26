Деятели российской культуры поздравили Мехрибан Алиеву с днем рождения

© Фото: сайт Мехрибан Алиевой

Представители гуманитарной сферы России рассказали "Вестнику Кавказа" о своих оценках роли первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в культурном пространстве СНГ и обратились к ней со словами поздравлений по случаю ее дня рождения.

Сегодня свой день рождения отмечает первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева, Мехрибан Алиева. С этим праздником Мехрибан Алиеву поздравили российские деятели культуры и гуманитарной сферы.

Пресс-атташе "Ассоциации деловых женщин в сфере межкультурных коммуникаций и бизнеса России" Елена Твердохлеб прежде всего подчеркнула сочетание в Мехрибан Алиевой "восточной мудрости, европейского шика, безупречного вкуса и бесконечного женского обаяния". "И все это в превосходной степени! Восток и Запад утонченно соединились в облике первого вице-президента Азербайджана. Мехрибан Алиева стала эталоном для всех целеустремленных и сильных женщин в цивилизованном мире, умеющих реализовать себя во всех сферах, включая культуру и гуманитарный прогресс", - заявила она.

"Пользуясь случаем, "Ассоциация деловых женщин в сфере межкультурных коммуникаций и бизнеса России" поздравляет первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева, госпожу Мехрибан Алиеву с Днем рождения. Ее авторитет и любовь к своей Родине служат примером для всех женщин стран Содружества Независимых Государств. Говорят, с возрастом душа проступает на лице человека. Сюда можно добавить добро и милосердие, которыми в полной мере обладает первая леди Азербайджана. Активизация роли и значения института первой леди, в частности, в странах СНГ, произошла во многом благодаря Мехрибан Алиевой", - отметила Елена Твердохлеб.

"Культурный диалог России и Азербайджана позволяет нашим странам не только дружить, но и преодолевать все сложности, которые не смогут омрачить российско-азербайджанские отношения. Во многом это происходит благодаря заслугам Мехрибан Алиевой, женщины, ставшей символом современного Азербайджана, олицетворением добра и надежды. "Ассоциация деловых женщин в сфере межкультурных коммуникаций и бизнеса России" желает Мехрибан Алиевой крепкого здоровья, долголетия, счастья и успехов на высоком посту!"

– Елена Твердохлеб

Директор "Мультимедиа Арт Музея" Ольга Свиблова обратила внимание на вклад Мехрибан Алиевой в культурные процессы на территории СНГ. "Азербайджан укрепляет всеми возможными способами гуманитарное, прежде всего, культурное сотрудничество, что мне кажется важным, и руководящая роль здесь принадлежит Мехрибан Алиевой. С одной стороны, республика поддерживает организацию в других странах выставок, концертов и прочих событий, транслирующих национальную культуру, в том числе современную культуру Азербайджана. С другой стороны, Азербайджан активно принимает выставки, концерты и книги из всех окружающих государств. Эти связи укрепляются и не прерываются даже в сложных ситуациях", - сказала она.

"Безусловно, это укрепляет и связи между Россией и Азербайджаном. Эта деятельность, может быть, не так видна, как другие усилия, но культурный обмен как мягкая дипломатия помогает людям оставаться в контакте, способствует взаимопониманию. Главное, что мы ценим – это мир, а мир – это способность людей понять друг друга. Хотелось бы поздравить Мехрибан Алиеву с днем рождения и пожелать ей счастья, сил продолжать работу, чтобы были новые планы, чтобы они все реализовывались, как это происходило всегда. Пусть эта деятельность только развивается. Ее труд – это очень благородная миссия, нужная людям", - подчеркнула Ольга Свиблова.

"Также хочу сказать, что Мехрибан Алиева – очень красивая женщина. Как женщина женщине я желаю, чтобы эта красота никогда не уходила. Мы выглядим, как живем, и ничто не помогает людям быть красивыми так, как внутренняя красота. Поэтому я уверена, что Мехрибан Алиева будет красивой всегда"

– Ольга Свиблова

Историк и писатель Наталия Зазулина-Музыкантская также высоко оценила роль Мехрибан Алиевой в гуманитарной среде. "Я очень высоко оцениваю ее труд. Впервые я познакомилась с этой незаурядной, красивой, умной женщиной, еще когда был жив Гейдар Алиев, и знаю, как много она делает для культуры. Ее уникальность завораживает. Мехрибан Алиева сегодня является политическим деятелем, и ее гуманитарная помощь, само ее внимание дорогого стоит", - отметила она.

"То, что я знаю по деятельности в освобожденных районах Карабаха и по проектам в других странах, дорогого стоит. Все, что Мехрибан Алиева делает, в частности, в России, все события, о которых знают в России, заслуживает только всевозможной благодарности", - сообщила Наталия Зазулина-Музыкантская.

"Как женщина к женщине я отношусь к ней с восхищением. Я люблю все красивое. В этом плане она поразительный пример женщины-политика, сочетающего масштабную гуманитарную работу с внешней и внутренней красотой. Я восхищаюсь Мехрибан Алиевой как женщиной и глубоко уважаю как человека и мать"

– Наталия Зазулина-Музыкантская