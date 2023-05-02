Россияне снова смогут отдохнуть в Марокко

Опубликовано: 7:31, 2 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Марокканская авиакомпания Royal Air Maroc сегодня после более чем годового перерыва возобновляет полеты между Москвой и Касабланкой.

Россия и Марокко сегодня возобновляют авиасообщение: запускаются прямые рейсы Касабланка - Москва - Касабланка, сообщили в представительстве авиакомпании Royal Air Maroc в Москве.

Рейсы из столичного аэропорта "Домодедово" в Касабланку будут выполняться с частотой два раза в неделю по средам и пятницам до конца летнего сезона. Время в пути составит 6 часов 15 минут, передает РИА Новости.

Других рейсов из России в Марокко нет.

Напомним, Royal Air Maroc - национальный перевозчик Марокко - остановил полеты в Россию в марте 2022 года. До этого лайнеры авиакомпании не летали в Россию из-за пандемии: полеты были приостановлены в марте 2020 года и возобновились в начале февраля 2022 года.