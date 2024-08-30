Вестник Кавказа

Россияне на 70% забронировали "Архыз" на Новый год

Россияне на 70% забронировали "Архыз" на Новый год
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Горный курорт "Архыз" пользуется большим спросом на новогодние праздники. Номерной фонд забронирован уже на 70%.

На предстоящий новогодний период горнолыжный курорт "Архыз" в Карачаево-Черкесии, по данным на начало октября, забронирован на 70%, проинформировал гендиректор курорта Роман Киранчук.

"Уже начаты предсезонные продажи. Номерной фонд курорта "Архыз" на новогодние праздники уже забронирован на 70%"

– Киранчук

В этом году поток туристов на "Архыз" выше прошлогоднего, на данный момент - на 12%.

В ближайшие месяцы на курорте в КЧР начнет функционировать новая канатная дорога, а также несколько новых отелей.

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