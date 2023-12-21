Россияне активно бронируют туры на лето в Абхазию

Отдых в Абхазии летом 2024 года многие россияне планируют уже сейчас. Раннее бронирование выросло в несколько раз по сравнению с прошлым годом. Абхазия входит в топ самых востребованных направлений.

Бронирование путевок на лето в Абхазию выросло в несколько раз, информирует АТОР.

"Динамике бронирования туров в Абхазию на летний сезон - 2024 могут позавидовать многие курорты. По сводным данным ведущих туроператоров, Абхазия - одно из самых активно бронируемых направлений на летний сезон - 2024, спрос на этапе ранних продаж в несколько раз опережает прошлогодние показатели"

– АТОР

В турфирмах говорят об увеличении спроса на туры в Абхазию в 2,5-6 раз.

Курорты Абхазии привлекают туристов за счет относительной бюджетности направления, а также выгодных предложений на акциях раннего бронирования. Также плюсом Абхазии служит то, что в республику достаточно просто добраться, не нужны визы, нет языкового барьера. В Абхазии стало больше мест размещения и возможностей для семейного отдыха - это тоже одна из причин, по которым россияне выбирают отдых в республике.

Большинство туристов предпочитает бронировать отдых в июле и августе, на срок 7-14 ночей.

Особым спросом пользуются отели среднего уровня, предоставляющие полноценное питание, анимацию, имеющие собственный бассейн.