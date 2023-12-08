Россия увеличила товарооборот с Арменией в 2023 году

Алексей Оверчук сообщил, что с начала года товарооборот России и Армении увеличился на 43,5%. По его словам, наиболее динамично развивающаяся сфера – туризм.

С начала года товарооборот между Россией и Арменией вырос на 43,5% и достиг объема $4,4 млрд, сообщил российский вице-премьер Алексей Оверчук.

Он отметил, что Россия является ведущим торговым партнером Армении. По его словам, страны фактически достигли паритета в торговле. Оверчук также рассказал, что в Ереване начало свою работу представительство Российского экспортного центра.

"В уходящем году при содействии РЭЦ организованы и проведены 18 региональных бизнес-миссий... За 10 месяцев группой РЭЦ в рамках работы по продвижению экспорта на рынок Армении было оказано финподдержка для 304 уникальных экспортеров по 507 сделкам"

- Алексей Оверчук

Помимо этого, вице-премьер заявил, что Москва и Ереван активно развивают инвестиционное сотрудничество. Он подчеркнул, что в Армении работают около 40 крупных компаний из России, часть из которых – крупные налогоплательщики. Вице-премьер добавил, что страны развивают и финансово-банковскую сферу

Кроме того, по словам Оверчука, туризм стал одной из наиболее динамично развивающихся сфер двустороннего взаимодействия. Так, с января по сентябрь в Армении побывало 843 тыс туристов из России.