Россия стала одним из главных торговых партнеров Азербайджана

Опубликовано: 13:22, 17 окт 2023 (UTC+3 MSK)

Товарооборот между Россией и Азербайджаном с начала года составил свыше $3 млрд. Россия стала главным поставщиком товаров и услуг в Азербайджан, войдя в пятерку торговых партнеров.

Россия и Азербайджан с января этого года нарастили взаимную торговлю до $3,1 млрд, что на 600 млн больше прошлогодних показателей, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета Азербайджана.

С начала года импорт Азербайджана из России достиг $2,2 млрд, доля России в импорте составила 18%. Что касается экспорта, то Азербайджан поставил России товаров на $864 млн. На Россию приходится 3,2% экспорта АР.

При этом Россия стала основным рынком сбыта ненефтяных товаров из Азербайджана – страна поставила ненефтяной продукции на $787,3 млн, а доля России в ненефтяном экспорте - 32,3%.