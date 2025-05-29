Россия стала главным экспортером древесины в Турцию

Турция увеличила импорт российской древесины в апреле. Россия – лидер по поставкам древесины в эту страну.

В апреле текущего года Турция увеличила закупки российской древесины на треть, что является максимумом почти за два года.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на данный турецкой статслужбы, в апреле Анкара приобрела у Москвы древесины и изделий из нее на $20,6 млн – максимум с августа 2023 года.

Отмечается, что за месяц турецкий импорт возрос почти на треть, а в годовом выражении – на 1%. Больше всего Турция покупала обработанные лесоматериалы толщиной на 6 мм.

Помимо этого, Анкара импортировала клееную фанеру, профилированные брусья, доски и планки, обработанные лесоматериалы, а также древесно-волокнистые плиты.

Агентство уточнило, что Россия является лидером по поставкам древесины в Турцию. В пятерку также вошли Украина, США, Китай и Румыния.